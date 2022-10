Route 66, la playlist du dimanche 9.octobre 2022

Interprète Titre

Loretta Lynn Mrs. Leroy Brown

Jeff Bates After The Fire Is Gone (duet with Loretta Lynn)

Eilen Jewell Who Says God Is Dead

Loretta Lynn Women's Prison

The Lynns Woman To Woman

Jesse Jennings Moonshine

Mitch Bradford Falling After You

Old Californio I Say That Too

Alan Jackson Tall, Tall Trees

Brandy Clark Love Can Go To Hell

Dimpker Brothers Your Time Is Coming

Jim Lauderdale Game Changer

Kevin Welch Blue Lonesome

Mary Bragg Fool

Old Californio Wild Horses

Tommy Shane Steiner Tell Me Where It Hurts

Tommy Shane Steiner Let Go

John Perkins Running

Nikki Lane Black Widow

Old Californio The Cuckoo

Loretta Lynn She's Got You

Conway Twitty & Loretta Lynn Pickin' Wild Mountain Berries

Hank Williams Jr. Rich White Honky Blues

Ryan Lindsay Heart of a Troubadour