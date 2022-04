Route 66, la playlist du dimanche 10 avril 2022

Interprète Titre

Vince Gill Guitar Slinger

Beau Jennings & The Tigers Heavy Light

Sarah White Little Bird

Erin Rae True Love's Face

Hayden Haddock Better Than Your Memory

Sophie & The Broken Things Churches & Bars

Everette Cant Say No

Erin Rae Modern Woman

Jeffrey Foucault Blood Brothers

Kenny Rogers & The First Edition But You Know I Love You

Linda Ronstadt Mr. Radio

Jesse Malin Greener Pastures

Blake Shelton Come Back As A Country Boy

Jesse Dayton At The Crossroads

Erin Rae California Belongs to You

Kathy Mattea The Bridge

Kathy Mattea 455 Rocket

Moonshine Wagon It’s So Slow

Eli Young Band The Closer You Get

Chatham County Line Feat. Sharon Van Etten Strange Fascination

Erin Rae Can't See Stars (feat. Kevin Morby)

Curtis Wright Feat. Rhonda Vincent Never Mind

Curtis Wright Dixie Chicken

Sarah Hobbs That Way