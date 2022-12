Roumanie : l’influenceur britannique Andrew Tate maintenu en détention pendant 30 jours

Les procureurs roumains ont cependant démenti. "Ce n'est pas lié", a réagi Mme Bolla. "Pour déterminer si une personne se trouve dans le pays ou non, nous utilisons toute une gamme de moyens", a-t-elle ajouté, précisant que "les mandats d'arrêt et perquisitions" étaient déjà prêts. De son côté, un porte-parole de Greta Thunberg a confirmé que son tweet était "une blague" et que "les autorités roumaines n'étaient pas entrées en contact avec elle". Le parquet mène l'enquête depuis début 2021 et avait déjà perquisitionné en avril dernier une villa d'Andrew Tate. Selon un communiqué, l'influenceur britannique et son frère sont soupçonnés de "crimes en bande organisée", de "viol" et de "traite d'êtres humains" en Roumanie, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Six victimes potentielles sont à ce stade identifiées. Dupées par les deux hommes qui simulaient des sentiments à leurs égards et les auraient ensuite séquestrées, elles auraient été forcées par la violence à la prostitution et à la production de films pornographiques. Le parquet a diffusé des images des perquisitions, sur lesquelles on peut voir des armes à feu, des liasses de billets et des voitures de sport saisies dans différents lieux en Roumanie. Selon la presse roumaine, deux femmes, dont une citoyenne américaine, avaient été libérées au printemps par la police de la propriété des frères Tate. Les deux hommes ont déménagé en Roumanie il y a quelques années.