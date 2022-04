Roulottes, cabanes et autres yourtes au Domaine de Chevetogne ces 30 avril et 1er mai

Ces samedi et dimanche le Domaine verra fleurir les cabanes, yourtes, roulottes, tree-tents et autres habitats légers. Le Salon Passion Robinson réunit depuis plusieurs années déjà les personnes qui font le choix d’habiter autrement. Vous pourrez y rencontrer des architectes, des entrepreneurs de la filière bois, des jeunes designers wallons et des constructeurs. Ce salon c’est le rendez-vous pour les amateurs de voyages immobiles pour les projets d’habitats légers.

Elise Honnay est la responsable communication. Elle était l’invitée de Namur Matin