"Roulez assurément", une journée dédiée aux chauffeurs de transport d'intérêt général à Marche

Ils sont chauffeurs rémunérés ou bénévoles pour des maisons de repos, des services de taxi social ou encore la Croix-Rouge. Des chauffeurs de transports d'intérêt général qui ont pris part à une journée de sensibilisation à la sécurité routière ce jeudi à Marche-en-Famenne, à l'initiative de l'asbl "Partageons nos routes".

Figée sur le siège d'un simulateur de conduite, Sabrina reste attentive. Celle qui conduit le taxi social de la commune de Libramont est soumise à plusieurs incidents qui pourraient réellement survenir sur la route. Le but est de les anticiper. "C'est quand même un peu stressant", confie-t-elle. "On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, les risques qu'il va y avoir autour de nous et c'est sûr qu'il faut avoir une concentration vraiment intense".

Via ce simulateur, les chauffeurs ici présents constatent qu'ils ont parfois pris de mauvaises habitudes au volant. Retour donc à une conduite plus défensive, celle qui prévaut partout sur les routes. "Tout d'abord, garder une bonne distance de sécurité", explique Caroline Jadoul, inspectrice de police qui chapeaute l'exercice. "Ensuite, adapter sa vitesse parce qu'on pense aux panneaux de signalisation, mais il faut penser à la disposition des lieux ou aux conditions météo et bien sûr à une bonne prise en main du volant".

Au total, une trentaine de personnes étaient inscrites. La jauge maximale avec un programme complet. Fanny Vorillion, coordinatrice de l'asbl "Partageons nos routes" : "On explique les bons comportements quand on arrive sur un accident, comment remplir son constat à l'amiable et comment réagir face aux différents dangers : temps de réactions, de freinage, etc".