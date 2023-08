Roulette, tir croisé et but : Jan Vertonghen régale avec Anderlecht

Jan Vertonghen a marqué son 3e but sous le maillot d’Anderlecht ce dimanche après-midi lors de la victoire 2-1 face à Westerlo dans le cadre de la 4e journée de Pro League. Un but somptueux.

Il marque peu, mais il le fait avec la manière. Le capitaine d’Anderlecht, Jan Vertonghen prouve qu’à 36 ans, il en a encore sous le pied. Alors qu’Anderlecht est dans le dur face à Westerlo, le recordman de sélection avec les Diables Rouges a inscrit le second but des siens.

À la 71e, Vertonghen est bien servi aux 16 mètres de Westerlo. Le capitaine enchaîne roulette et une frappe croisée. C’est le 3e but sous le maillot mauve pour l’ancien de Tottenham et le premier cette saison. Un but avec 0,06 XG, ce qui ajoute encore un peu de beauté au geste.

"Je suis heureux de la victoire. Il fallait absolument marquer ce 2e but et j’étais irrité qu’il ne tombe pas. Après, on en prend un dans la foulée. Mais il y a de la qualité dans le groupe et Anderlecht est en mesure d’accompagner les meilleurs cette saison", a déclaré le capitaine à l’issue de la rencontre.

Avec cette victoire, Anderlecht réalise un joli 9/12.