Roulette, poker, Blackjack... Les jeux d'argent, "un loisir comme les autres" pour le casino de Spa

Début octobre, le casino de Spa organisait exceptionnellement un weekend portes ouvertes. Avec initiation et sensibilisation aux jeux. L'occasion de proposer au grand public de tester la roulette, le blackjack et le poker. Une démarche qui peut étonner quand on connait les dangers de l'addiction aux jeux.

En Belgique, il n'est pas interdit de faire de la publicité pour les jeux de hasard. Depuis le Covid, la fréquentation des casinos et salles de jeux est en forte baisse. Et à Spa, on veut démystifier l'image du casino pour attirer les clients.