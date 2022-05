Rouler sur la réserve avant de faire le plein : bonne ou mauvaise idée ?

Lorsqu’on vous pose la question " Est-ce que vous attendez d’être sur la réserve pour faire le plein ? ", les avis divergent : " Non ", " Jamais, je n’attends jamais ", " Tout à fait oui "…

Pourtant, attendre le dernier moment pour faire le plein pourrait, dans certains cas, abîmer votre voiture. " Si à l’achat du véhicule, le client a l’habitude de descendre dans la réserve et donc de ne pas avoir de dépôts, il n’y a pas vraiment de grand danger. Par contre, le client, qui pendant des années, lorsqu’il avait la moitié du plein ou le quart du plein, remplissait son véhicule, et puis pour des raisons actuelles maintenant, descend dans la réserve, là, il est certain qu’il y a un dépôt qui s’est fait " renseigne Vincent Renaux, garagiste.

Ce dépôt est plus problématique pour les moteurs essence que pour les moteurs diesel.

Vincent Renaux précise que " le moteur diesel a un filtre. Par contre, en véhicule essence, il n’y a pas de filtre donc toutes les crasses sont directement acheminées vers les injecteurs, d’où le fait qu’on les abîme très vite ".

A noter que le coût d’un injecteur varie entre 200 et 300 euros… Rouler sur la réserve ne semble donc pas être la meilleure des stratégies.