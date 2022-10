Rouler moins pour moins dépenser : quand prendre sa voiture devient un luxe.

Au niveau des sacrifices, 6 automobilistes sur 10 avouent avoir déjà renoncé à se déplacer en raison du coût que cela engendre. Pas question pour autant de délaisser leur voiture éternellement. C'est pourquoi ils sont aussi 60% à restreindre leurs dépenses. Cela concerne en premier le carburant, loin devant l'entretien, les frais de stationnement, l'assurance et les péages sur l'autoroute.

Pour économiser du carburant, 54% des personnes interrogées déclarent réduire leurs déplacements.

Ils sont également nombreux à comparer les prix (46%) ou à opter pour l'écoconduite (44%).

Pour les aider, les automobilistes aimeraient également être épaulés par les pouvoirs publics (bouclier tarifaire sur les prix des carburants, baisse des taxes et développement des transports publics) ou les constructeurs (offre de modèles plus sobres et moins chers).

L'Observatoire Cetelem de l'automobile 2023 a été réalisé en partenariat avec la société d’études et de conseil C-Ways. Les enquêtes sur le terrain ont été conduites par Harris Interactive, du 23 juin au 8 juillet 2022, dans 18 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Turquie) auprès de 16.600 personnes.