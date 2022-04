Rouler en voiture électrique permettrait d'économiser plusieurs centaines d'euros par mois.

Politiquement, toujours selon Greenpeace, acheter aujourd'hui une voiture à combustion thermique revient aussi à dépendre des fournisseurs d'énergie, à commencer par la Russie.

Pour des questions écologiques, économiques et éthiques, 2022 serait donc le bon moment pour basculer vers le tout électrique.

Les gains les plus forts consistent évidemment à se passer de voiture et à privilégier le vélo et les transports en commun. Ce sont alors jusqu'à 700 euros par mois qui peuvent être économisés par les ménages allemands. C'est pourquoi, entre autres revendications, Greenpeace demande des transports en commun bon marché et une politique tarifaire des chemins de fer mieux adaptée aux familles.