Rouler au « rouge » : une tentation de plus en plus grande pour les automobilistes ?

" Habituellement, on a entre 1 000 et 1 200 contrôles positifs sur l’année, et en 2021, on en avait 1800 ". Le constat est dressé par Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Et les contrôles de la douane se poursuivent donc au quotidien sur tout le territoire belge. Il n’y en a pas plus qu'auparavant, mais ils ne sont pas non plus allégés.