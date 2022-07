Rouille, corrosion, traces de plomb… La Tour Eiffel, en fer et damnation ?

Pour bien faire, il faudrait prendre les choses en main plus sérieusement. Déplombage complet, ainsi que " repeindre et réparer correctement ". Une opération de longue haleine, qui mènerait à une réétude complète du symbole parisien et qui nécessiterait sans doute une fermeture de l’ouvrage au public. Et ça, ce sera sûrement difficile à réaliser. Avec ses six millions de visiteurs par an -20.000 par jour —, revenus après des temps covidiens restrictifs et les JO en ligne de mire, ce n’est peut-être pas le moment propice…