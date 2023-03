Rougir en public, l'inquiétude du regard des autres… Comment se libérer des peurs sociales ?

Antoine Pelissolo confirme en effet que la première stratégie adoptée, quand la situation le permet, est l’évitement partiel : éviter le regard de l’autre… Mais plus on évite les situations, plus on aggrave la peur !

Enormément de facteurs sont à l’origine des peurs sociales : les facteurs génétiques et biologiques comptent mais leur poids n’est peut-être pas important. Mais l’éducation peut, elle, être tout aussi responsable. En effet, Patrick Légeron raconte qu’une de ses patientes, phobique sociale, avec des parents qui avaient peur quand la sonnette ou le téléphone retentit. Le psychiatre conseille donc de montrer aux enfants que le contact avec les autres est enrichissant.