Rougeole et polio : l’effet du coronavirus sur la vaccination se fait encore ressentir

Par rapport aux années pré-covid, le Centre européen constate également qu’il y a eu, dans tous les pays, une diminution des cas signalés. En Belgique, par exemple, on est passé de 117 cas en 2018 à seulement 19 en 2022. Parmi ces derniers, deux concernaient des personnes vaccinées, tandis que le statut vaccinal des 17 autres était inconnu.

Or la diminution des cas n’est pas rassurante : en effet, elle serait plutôt liée à la pandémie. Si les confinements successifs et la distanciation sociale ont pu faire diminuer les infections, il est aussi très probable que les cas de rougeole aient été sous-estimés car les efforts du personnel sanitaire et des laboratoires d’analyse ont été accaparés par l’urgence sanitaire, explique Piotr Kramarz, Deputy Chief Scientist à l’ECDC.

Pourtant, "depuis février de cette année, il y a eu à nouveau une hausse de cas de rougeole, notamment en Autriche", signale Andrea Ammon, directrice de l’ECDC.

Lorsqu’on regarde la répartition par âge de la rougeole, on voit également que les taux rapportés en Belgique pour 1.000.000 habitants sont les plus élevés : on est à 12,2% pour les enfants de moins d’un an et à 10,3% pour les enfants âgés de 1 à 4 ans.