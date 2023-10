'Rouge' : un thriller sur fond de scandale écologique avec Zita Hanrot et Olivier Gourmet

Réalisé par Farid Bentoumi, Rouge est un thriller écolo entre Erin Brokovich et Dark Waters. Une enquête environnementale fascinante à découvrir le jeudi 19 octobre à 20h40 sur La Trois et en replay pendant 7 jours sur Auvio.

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

Film labellisé 'Cannes 2020', Rouge soulève des questions éthiques et environnementales très modernes. Librement inspiré de différents faits réels, le film est centré autour du personnage de Nour (Zita Hanrot) qui a été construit sur le modèle de plusieurs lanceurs d'alerte. Le scénario raconte aussi ce conflit intérieur des employés de choisir entre lancer l'alerte ou rester fidèle à l'entreprise et leurs collègues. Ici, Nour doit également prendre la dure décision de confronter son père (Sami Bouajila). Les dialogues sonnent particulièrement justes à tous niveaux et le scénariste l'explique en partie par une grande préparation. Farid Bentoumi précisait à Allociné :