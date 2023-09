Rouge ! Un grand spectacle pour ouvrir la saison de Mars, la Biennale et les Fêtes de Wallonie à Mons

Un cabaret suspendu, un spectacle sous grue imaginé comme un cœur battant, un grand cri pour ouvrir la saison de Mars, la Biennale et les Fêtes de Wallonie à Mons.

À la manière d’un cabaret à ciel ouvert, la danse, le cirque, l’acrobatie s’entremêlent dans un monochrome vermillon où les genres se croisent et s’emmêlent. Une création de la Cie Gratte-Ciel conçue comme un éclat, fruit de l’instinct et de la nécessité absolue de rester vifs, visibles et vivants. Avec Rouge !, Mons poursuit la tradition d’offrir de grands spectacles aériens et très visuels sur la Grand’Place, suivi du traditionnel feu d’artifice le samedi soir.

Rendez-vous samedi 16 septembre à 21h sur la Grand-Place de Mons. Gratuit – accès PMR