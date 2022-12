Rouge à lèvres : une histoire politique et haute en couleur

Dans son documentaire “Sur nos lèvres, rouge un jour, rouge toujours ?”, Claudia Marschal explore l’histoire du rouge à lèvres. De l’Egypte antique à aujourd’hui, le bâtonnet traverse le temps. Qu’on le porte par provocation, par séduction, par tradition ou par superstition, jamais il ne se démode. Un film à ne pas manquer, ce vendredi 30 décembre à 22h25 sur La Une et en replay sur Auvio.

New York, novembre 1912, malgré le vent glacial, les rues de la capitale sont bondées. Presque 20.000 suffragettes et militants des droits des femmes se pressent sur la 5ème avenue. En robes longues, un drapeau américain à la main, elles défilent pour demander le droit de vote des femmes et l’émancipation féminine, toutes les lèvres fardées de rouge. En passant devant la boutique de cosmétique d’Elizabeth Arden, celle-ci leur a distribué des bâtonnets. A cette période, le rouge à lèvres devient le nouveau symbole du pouvoir féminin. L’objectif est de “choquer et d’accrocher le regard” explique la journaliste Rebecca Benhamou dans le documentaire Sur nos lèvres, rouge un jour, rouge toujours ? Le film de Claudia Marschal retrace l’histoire du rouge à lèvres par des interviews de chercheuses, des archives, et des extraits de tutoriels de maquillage ou de vidéos Tiktok. On découvre l’évolution, à travers les époques, de cet objet politique et culturel.