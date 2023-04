Roufaida : Sincérité et douceur pour un premier EP aux accents orientaux

Et c’est facile de jouer de cet instrument ?

R : En vérité, j’ai appris avec des tutoriels vidéo. J’ai regardé de jeunes enfants se filmant eux-mêmes en jouant du guembri et en me montrant où positionner ses doigts sur cet instrument bien particulier et comment utiliser la peau qui le recouvre comme percussion aussi. Je joue déjà de base des instruments à corde et ce n’est pas trop éloigné.

Pour revenir un peu en arrière, comment la musique est arrivée dans ta vie ?

R : J’avais 6 ans, ma grande sœur avait des leçons de violon et j’ai toujours voulu faire ce qu’elle faisait. Donc j’ai aussi voulu jouer du violon. Vers 12 ans j’ai commencé à écrire des chansons. M’exprimer au travers de la musique a toujours fait partie de moi, de ma vie.

Et pour faire un bond dans le temps dans l’autre sens, quelles sont tes ambitions futures avec ton projet ? Où veux-tu emmener ta musique ?

R : La prochaine étape concrète maintenant est de partir en tournée avec cet EP. Jouer beaucoup de shows en Belgique et aux Pays-Bas. Montrer mon disque au monde entier. Après ça, je commencerai à bosser sur un nouveau projet… En fait il est déjà en cours, en progression, j’ai été dans le désert du Sahara pour commencer à écrire de nouvelles choses. Pour ce projet, le Sahara est la collaboration principale puisque j’ai aussi enregistré des sons d’ambiance, d’oiseaux du désert et tout ce que je pouvais trouver d’intéressant pour mon inspiration. La nature jouera sûrement un rôle majeur dans le projet mais je ne suis pas encore sûre, c’est en cours de réflexion et de création…

Un grand rêve serait aussi de faire une tournée dans le monde arabe. Chanter des chansons à des gens qui comprennent l’arabe par exemple. Il y a un son sur mon EP qui est basé sur un poème de Nizar Kabbani, un poète Syrien et c’est marrant parce que je suis allé jouer mon morceau sur une radio récemment et l’ingénieur son était de Syrie et il a pu chanter la chanson tout le long car il connaissait le poème, ça m’a fait un sentiment vraiment spécial.