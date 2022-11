Rouche un jour, Rouche toujours, retrouvailles entre ex-Standardman avant Cameroun – Serbie

Cameroun – Serbie est déjà une confrontation décisive pour les deux formations. Cette rencontre est aussi l’occasion pour trois anciens joueurs du Standard de Liège de se retrouver. Collins Fai, Vanja Milinkovic-Savic et Filip Mladenovic sont tous les trois passés en bord de Meuse.

Entre succès et désillusion, ces transferts ont suscité des réactions dans le clan rouches. Avec ses percées décisives et ses passages à vide, le défenseur camerounais a marqué les supporters rouches en remportant notamment deux Coupes de Belgique. Pour les deux joueurs serbes, leur passage au Standard fut très bref et sans fulgurance. Les trois joueurs ne se sont pas oubliés et ont profité de l’avant-match pour discuter ensemble et se saluer.