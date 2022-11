"Rouche Toujours!": le livre des 125 ans du Standard de Liège

Le Standard de Liège soufflera ses 125 bougies en 2023. Un anniversaire qui vaut bien un nouveau livre: "Rouche Toujours!", écrit par le duo d'auteurs David De Myttenaere et Michel Dubois.

L'ouvrage de 188 pages nous replonge dans l’histoire des Rouches à travers les actes et les décisions des différents hommes forts du club, de Joseph Debatty, le tout premier président, à aujourd'hui.

Co-auteur et ... supporter

Ce livre, c'est à la fois un travail de journaliste, mais aussi un ouvrage écrit par un supporter, comme l'explique David De Myttenaere, co-auteur et ancien journaliste sportif au journal La Dernière Heure: "C'est à la fois un travail de journaliste parce qu'il y a une grosse partie d'interviews, un gros travail de recherches aussi sur les différentes périodes. On a en effet découpé le livre en 7 périodes en fonction des hommes forts qui ont dirigé le Standard. Ça a donc été un travail de journaliste pour cet aspect-là. Après, c'est clair que c'est un club qui me parle, qui me plait beaucoup, et donc c'était un grand plaisir pour moi de pouvoir côtoyer toutes les grandes légendes qui ont fait l'histoire du Standard."

A la rencontre des plus grandes légendes rouches

Les 125 ans du Standard, dans ce livre, on les vit à travers les hommes qui ont forgé le club, en commençant par le premier président, mais aussi à travers tous les joueurs qui, historiquement, y ont laissé une vraie trace: "Le choix n'a pas été simple au niveau des joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué l'histoire du Standard" confie David De Myttenaere, "mais en résumé, les légendes, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club par leur palmarès et aussi qui restent associés au Standard. Ce ne sont pas des joueurs qui, après, ont fait des choix de carrière qui les ont associés à d'autres clubs. Ce sont des joueurs qui, en général, ont passé beaucoup d'années au Standard et qui ont marqué l'histoire par le palmarès ou les exploits qu'ils ont accomplis."

La difficulté, c'était donc de faire un choix. On y retrouve, entre autres, Guy Hellers, Eric Gerets, ou encore Axel Witsel: "Les joueurs sont souvent soit de la période de Roger Petit, parce que c'était la période la plus faste pour le Standard, avec Tahamata, Vandersmissen, Michel Preud'homme, etc." poursuit le co-auteur du livre. "Et, dans l'histoire plus récente, ce sont des joueurs qui ont joué à l'époque de Lucien D'Onofrio qui a été aussi une période faste pour le Standard. On retrouve Axel Witsel, Fellaini, de nouveau Michel Preud'homme qui était l'entraineur à ce moment-là."

Ils gardent ces étoiles dans les yeux quand ils parlent du Standard

Au cours de ces interviews, c'est aussi l'occasion pour ces joueurs, ces présidents, de raconter des souvenirs qu'on ne connait pas forcément: "Il y a tellement d'interviews et de souvenirs qu'il est compliqué d'en sortir un" reconnait David De Myttenaere. "Par contre, ce qui m'a marqué, et ce que je voulais mettre en avant, c'était le fait que, même si tout ça s'est passé il y a des années, des dizaines d'années parfois, -comme par exemple pour Paul Bonga Bonga qui est le premier joueur africain en D1 belge et qui a connu le premier titre du Standard en 1958-, même s'ils en parlent des décennies plus tard, ils gardent ces étoiles dans les yeux quand ils parlent du Standard, et on voit que ça a vraiment marqué leur vie et qu'aujourd'hui encore, ils en parlent avec beaucoup de fierté et de plaisir."

Une place de choix pour les supporters