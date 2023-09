Trois garçons et une fille se réunissent dans une maison de vacances isolée au bord de la mer Baltique. Les journées sont chaudes et il n’a pas plu depuis des semaines. Le désir, la frustration, la jalousie et les tensions s’invitent à leurs côtés. Mais pendant ce temps-là, les forêts brûlent autour d’eux, et le feu se rapproche dangereusement...