Rotenberg, Setchine et Khudainatov : 3 oligarques russes à connaître

“Oligarques russes : la grande traque ?” nous emmène à la poursuite de ces entrepreneurs et politiciens russes et ukrainiens sous le joug de Vladimir Poutine. On découvre leur histoire, leurs demeures fastueuses et leurs techniques frauduleuses pour échapper aux sanctions européennes depuis la guerre en Ukraine. On revient sur quatre de ces milliardaires. Un reportage à voir mardi 30 mai à 20h05 sur Tipik et en replay sur Auvio.