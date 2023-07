Röstis de carottes à la feta

Pelez et râpez/coupez les carottes. Dans un saladier, mélangez-les avec la farine, l’œuf et la feta émiettée. Assaisonnez le tout avec du poivre, une pincée de sel et du persil plat ciselé finement.

Faites cuire les röstis dans une poêle bien chaude avec de l’huile d’olive.

Pour la sauce, mélangez le yaourt nature, le jus de citron et les flocons de piment. Et assaisonnez avec du sel et du poivre.

Servez les röstis chauds avec la feta restante et la sauce au yaourt.