Rossignol-Tintigny : un spectacle sur les migrants de passage dans la région

"Des Dauphins à Venise ", c’est le titre du spectacle créé par la compagnie "L’Ananas Givré" pour mieux connaître la réalité de la migration en transit.

Les migrants de passage dans notre région sont nombreux, mais on ne les voit pas toujours. Ces personnes ont fui leur pays parce qu’elles étaient en danger. Leur but est de rejoindre l’Angleterre, dans l’espoir d’un avenir meilleur. De passage dans nos régions, les migrants vivent dans des camps de fortune, dans les bois, au bord de l’autoroute. Des collectifs citoyens sont d’ailleurs nés le long de l’E411 pour leur venir en aide.

C’est cette réalité-là que le spectacle souhaite montrer. Ce spectacle n’est pas militant : il se veut le reflet de différents points de vue : sur scène, une femme âgée qui a pris l’habitude d’accueillir les migrants de passage et puis sa fille, qui elle, a peur de ces personnes et qui se pose beaucoup de questions. Dans le rôle de ces femmes, on retrouve, Marie-Gilles Vander Essen et Sophie Didier. Denis Bechoux se glisse, lui, dans la peau de plusieurs migrants.

Ce spectacle est à découvrir le samedi 15 octobre à 20h au Centre Culturel de Rossignol-Tintigny. En partenariat avec L’ARTillerie asbl, le Centre Culturel de Rossignol-Tintigny et le CriLux. Avec le soutien aussi de La Province du Luxembourg.