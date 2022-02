Ross Smith et sa grand-mère forment le duo humoristique le plus mignon d’Instagram

Depuis près de 8 ans, Ross Smith et sa grand-mère de 95 ans Pauline Kana, publient des photos et vidéos absurdes sur les réseaux sociaux. Ensemble, ils forment le duo le plus cool d’Instagram.

Ils ont respectivement 30 et 95 ans et leur différence d’âge n’est décidément pas un frein pour faire les 400 coups à deux. La preuve : les nombreux déguisements loufoques ou encore vidéos humoristiques qui inondent leurs réseaux. Sur leur chaîne Youtube par exemple, on retrouve une série de vidéos appelées "les cours de self-défense de grand-mère".

Merci de nous démontrer chaque jour que l’on peut apprécier la vie, peu importe notre âge.

Si les deux lurons ont toujours été proches, Ross confie que sa relation avec sa grand-mère a fortement évolué depuis qu’ils ont décidé de créer ensemble du contenu pour les réseaux : "Nous sommes comme des meilleurs amis, je sais tout ce dont elle a besoin et ce qu’elle veut – je lui commande toute sa nourriture au restaurant parce que je la connais très bien et qu’elle a parfois besoin d’aide" peut-on lire sur le site Positivr.

Déguisés en Rick & Morty, en lapin de Pâques, en président des USA, en stars hollywoodiennes ou encore en sapin de Noël… Leur bonne humeur est franchement contagieuse ! C’est aussi et surtout une belle manière de démontrer qu’il n’y a pas d’âge pour s’amuser et qu’il est possible de nouer de vrais liens d’amitié entre personnes de différentes générations.

En espérant que cet article et que le travail de Ross et Pauline vous donneront envie de passer un peu plus de temps avec vos grands-parents !

Suivez leurs aventures sur Instagram, Tik Tok, Facebook ou Youtube !