Rosenmontag 2023 : Eupen fête le "lundi des roses", point d’orgue du carnaval

Ce lundi, c’est l’apothéose au carnaval d’Eupen avec une tradition très importante dans les cantons germanophones : le "Rosenmontag", "le lundi des roses". Cortège folklorique, confettis, chars, fanfare,.. c’est le jour le plus important du carnaval.

Un moment très attendu par le public après 2 années marquées par le coronavirus, mais aussi par le prince Carnaval. Il change chaque année et a pour habitude de parader et lancer à la foule une grande quantité de friandises et de gadgets en tout genre. "C’est à la fois une bénédiction et une malédiction parce qu’on a dû attendre. Mais c’est une bénédiction parce que les gens veulent à nouveau sortir, fêter le carnaval. Ça fait plaisir, il se passe plein de choses", a-t-il confié.