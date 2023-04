"Rosemary’s baby", le film d'horreur à son paroxysme à voir dans Classic Ciné

Le film culte de Roman Polanski, avec Mia Farrow et John Cassavetes, est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs représentants du genre horrifique. Rosemary's baby est à découvrir le mercredi 12 avril à 20h40 sur La Trois et Auvio.

Que raconte le film ?

Malgré les conseils de leur vieil ami Hutch, Guy Woodhouse et sa jeune femme, enceinte, s'installent dans un immeuble new-yorkais vétuste, considéré par leur ami comme une demeure maléfique. Aussitôt, leurs voisins, Minnie et Roman Castevet, vieux couple d'Europe centrale, imposent leur amitié et leurs services. Si Guy accepte facilement ce voisinage, Rosemary s'en inquiète...

Adapté du roman éponyme sorti en 1967 et écrit par Ira Levin, Rosemary's baby est l'un des plus célèbres films sur la sorcellerie. Tout ici est suggéré (on ne voit pas le bébé), mais tout contribue à distiller la peur. Le spectateur partage les angoisses de Rosemary sans trop savoir si elles sont réellement fondées. Ne sombre-t-elle pas dans la paranoïa face à ceux qui ne demandent qu'à l'aider ? Une accumulation de détails étranges, d'avertissements divers, préparent la scène finale, l'une des plus fortes du cinéma fantastique.

La musique du film évolue au fur et à mesure que l'angoisse monte, avec des bruits suspects, des pleurs de bébé, des cris, des grincements inquiétants, des chants caressants qui ne présagent rien de bon. Les plans, cadrés serrés sur Mia Farrow, l'enferment progressivement dans sa névrose et elle pâlit à vue d'œil. Devient-elle folle ? Est-elle prisonnière de ses fantasmes ? L'être démoniaque qui grandit en elle correspond-il à son mal-être croissant ? Toutes les interprétations son permises.