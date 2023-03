Rosemary Kennedy : pourquoi a-t-elle été lobotomisée et effacée des photos de famille ?

En novembre 1941, à Washington, le docteur Walter Freeman s'apprête à entamer une opération tristement célèbre. Il a vu le nom de la patiente au planning. Il a même rencontré son père, un des hommes les plus riches des États-Unis, qui a souhaité faire passer sa fille sur le billard. Ils s'appellent Kennedy.

La jeune femme est entrée à l'hôpital en toute discrétion. Elle se prénomme Rosemary. Elle a tout juste 23 ans. Sait-elle pourquoi elle est là ? Lui a-t-on expliqué qu'elle allait être opérée ? Comprend-elle pourquoi une infirmière s'approche avec une tondeuse et entreprend de lui raser la tête ?

Elle est étendue sur une table. Ses mains et ses pieds sont sanglés pour qu'elle ne puisse pas bouger. L'opération peut commencer. À la demande de son père, Rosemary Kennedy, sœur de John Fitzgerald Kennedy, va être lobotomisée… Et tout ne se passe pas comme prévu. Après ce jour, Rosemary sera effacée des photos et documents de la famille.

Comment en est-on arrivé à cette décision dramatique ? Pourquoi Joseph Kennedy a-t-il voulu lobotomiser sa propre fille ? Qu'est-il arrivé ensuite à Rosemary ? Dans ce podcast, L'Heure H fait la lumière sur le secret le mieux gardé de la famille Kennedy.