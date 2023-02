Roselyne Bachelot : "Peut-être que nous les femmes, avons un rapport moins pathologique au pouvoir"

Aujourd’hui bel et bien retraitée de la vie politique, Roselyne Bachelot justifie sa longue parenthèse entre son mandat de la Cohésion sociale et celui de la Culture par son âge et l'envie de retrouver une vie de famille : "C’est une vie épuisante (la politique). On fait les 35 heures trois fois par semaine : pas de vacances, pas de week-ends, et puis ce stress permanent de se dire qu’on est là à gérer les affaires de la France et des Français, qu’on est responsable, qu’à tout moment on peut déraper, dire un mot qui ne convient pas. On est aussi à l’international : la France est un pays respecté. On sait que nous allons assurer la présidence française de l’Union européenne. Il faut la préparer. Tout cela est écrasant".

Ce point de vue ne semble pourtant pas s’appliquer à bon nombre de ses homologues. Joe Biden, 80 ans, est jugé toujours apte à diriger les États-Unis par exemple. Et il ne donne pas l’impression de refuser de briguer un second mandat à la Maison Blanche.

Citant notamment la récente démission de la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, Roselyne Bachelot estime que les femmes appréhendent la politique d’une autre manière que les hommes :

Peut-être que nous, les femmes, avons un rapport moins pathologique au pouvoir. Cela ne veut pas dire que nous n’aimons pas le pouvoir ou que nous ne sommes pas capables de l’assurer. Mais nous savons aussi qu’il y a d’autres choses dans la vie.

Elle précise : "Il m’est arrivé, en montant à la tribune de l’Assemblée nationale, de me dire : 'il faut que je passe chercher mon pressing et il n’y a plus de yaourt dans le frigo'. Je crois qu’il n’y a que les femmes en politique qui ont ce rapport (ambivalent) avec la politique".