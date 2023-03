Roselyne Bachelot : "Cyril Hanouna fait de la provocation"

Roselyne Bachelot était l'invité de David Barbet dans l'émission "Le 6-8" sur La Une.

L'ancienne ministre de la culture vient de sortir un livre intitulé "682 jours" pour raconter son expérience au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron.

Elle dévoile que cela a été un job de rêve : "C'était un job rêvé d'être ministre de la culture même si je ne suis pas tombée à la bonne période quoique.. J'ai été ministre pendant le confinement et j'ai lutté le couteau entre les dents pour sauver les artistes et les structures."

Roselyne Bachelot est une femme politique depuis les années 80 et elle est aussi dans les médias depuis quelques années notamment sur BFM TV ou aux côtés de Laurent Ruquier. Elle déclare avoir plus d'amis en politique que dans les médias : "Contrairement à ce que l'on pense, les gens qui sont dans la politique le font par idéal. Il y a des choses très fortes qui nous unissent dans la politique et pas forcément dans mon parti. Dans les médias, il ne faut pas se laisser berlurer. On te dit que tu es excellente et après on te casse. Dans les médias, on est souvent naïf et victime."

Roselyne Bachelot a aussi évoqué sa brouille avec Cyril Hanouna, l'animateur de Touche pas à mon poste sur C8 : "Cyril Hanouna utilise la provocation car il espère que la personne provoquée va répondre pour créer un feuilleton. C'est pour cela que je ne lui réponds pas. C'est la dernière chose à faire de répondre. Mon père me disait : "On mentira sur toi, ne te donne pas la peine de répondre, la rectification qu'on te fera passer sera pire que le mal qu'on t'aura fait."

