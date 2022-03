Roscoe en concert au Botanique avec leur nouvel album "Folds"

La bande des 5 Liégeois de Roscoe est de retour avec un nouvel album Folds composé de 10 titres et qui sort ce 18 mars. Allez le découvrir live avec La Trois au Botanique ce 24 mars !

Une décennie s’est déjà écoulée depuis la sortie du premier album du groupe, Cracks. Ils avaient ensuite enchaîné avec l’album Mont Royal. Et voici à présent de nouveaux morceaux portés par son chanteur Pierre Dumoulin, oscillant entre la mélancolie qu’on leur connaît et une pop plus lumineuse. Trois singles sont déjà extraits de ce troisième opus, So far so long, 1 to 6 et All I do, et tous témoignent d’une même profondeur planante et enivrante.

Roscoe revient donc dans le game après avoir composé et coécrit City Lights qui avait mené Blanche jusqu’en 4e place au concours Eurovision. Ils vous présenteront live leur nouvel album Folds sur la scène du Botanique à Bruxelles le jeudi 24 mars et La Trois vous y emmène ! 3x2 places sont à remporter. Jouez en répondant simplement à la question ci-dessous.

Soutenons nos artistes belges!