Roscoe : de retour après six ans d’absence avec le très introspectif « Folds », brillant troisième disque

Qu’est ce qui s’est passé ces six dernières années ? Vous vous êtes séparés ? Dispersés chacun dans des projets solos ?

On a tous continué à faire de la musique, un petit peu différemment, chacun vacant à pas mal de trucs de son côté. Mais on a continué à se voir, à partager des projets, à partager des morceaux. Sur les six ans, il y a peut-être eu deux ans de battements où chacun était occupé et puis ça s’est fait progressivement. Il y a deux ans et on s’y est vraiment remis et on est rentré en studio juste avant le covid.

L’album aurait pu sortir en 2020, on avait la matière à ce moment-là. On a fait trois sessions de studio puis la première vague est arrivée et on a terminé l’album plus tard lors des secondes vagues.