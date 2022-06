Rosario Marino : parolier belge à succès raconté par sa fille

417 chansons d’amour, 18 cahiers de paroles, 49 années de carrière, 13 disques d’or et une victoire à l’Eurovision en 1986 : voici en quelques chiffres le résumé de la carrière artistique de Rosario Marino. Fils d’immigré italien, ouvrier puis parolier de chansons de variété, il a quitté l’usine pour vivre de sa plume. Souvent dans l’ombre, on lui doit de grands succès dont la fameuse chanson " J’aime la vie " interprétée par Sandra Kim avec laquelle elle a remporté le Concours Eurovision de la chanson en 1986.

Face caméra, cet auteur très humble, se livre à sa fille réalisatrice. Très proche de son père, elle ne connaissait, au fond, pas si bien son métier. Petite, c’est lui qui venait la chercher à l’école et restait près d’elle quand elle faisait ses devoirs. Elle le voyait écrire encore et encore dans le même type de cahiers avec son stylo sans savoir exactement ce qu'il faisait. Aujourd'hui adulte, elle a eu une envie irrépressible d’en savoir plus. Avec ce film ludique, doux et joyeux, elle pose un regard tendre sur le métier et le parcours de son père qui a passé sa vie à écrire des chansons d'amour. Et quand on demande à Rachel Marino si c’est son père qui lui a transmis ce goût de raconter des belles histoires, elle répond avec modestie comme lui : "Il m’a surtout transmis le goût de la bonne cuisine ! "

Production: Atelier Graphoui en coproduction avec la RTBF / la FWB / le CBA