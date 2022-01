Rosalie, un OVNI qui débarque dans The Voice Belgique !

Rosalie est une étudiante de 20 ans qui vit à Bruxelles. Depuis qu’elle est enfant cette candidate suit The Voice Belgique. Ayant toujours eu envie de participer, elle s’est décidée à s’inscrire aux castings de cette saison 10. Pour son audition à l’aveugle, la jeune bruxelloise a décidé d’interpréter "Life on Mars ?" de David Bowie. "C’est un peu un challenge car c’est une chanson qui a été largement écoutée" déclare Rosalie avant de monter sur scène. Sa prestation convainc, BJ Scott, Christophe Willem et Black M. Après avoir récolté ces 3 buzz, la candidate a décidé de poursuivre l’aventure dans l’équipe de BJ Scott.