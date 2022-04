Rosalía mettra le feu à Forest National le 12 décembre !

Avec la sortie du single innovant, "Malamente (Cap.1 : Augurio)", et de son album phare 'El Mal Querer' en 2018, Rosalía a rapidement conquis public et critiques grâce à ses capacités vocales phénoménales et sa fusion pleinement réalisée de musique traditionnelle espagnole et de sonorités contemporaines.

Au terme d'un processus créatif intensif de trois ans, Rosalía livre le très attendu 'MOTOMAMI', un album innovant qui cherche à faire tomber les barrières entre les différentes cultures et les genres.

Pour l’occasion, Rosalía s’est entourée de nombreux artistes et producteurs, notamment James Blake, Pharrell Williams, Noah Goldstein (Kanye West, Travis Scott, Drake) et El Guincho, le producteur de son précédent album. 'MOTOMAMI' nous emmène dans un voyage musical à la découverte d’une jeune femme forte, audacieuse et fièrement féminine. Trois ans après un premier passage très remarqué en Belgique au festival Rock Werchter, Rosalía reviendra le 12 décembre 2022 à Forest National. Un immanquable !