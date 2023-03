Rosalía fait une grande annonce dans son nouveau clip, "Beso"

En ligne depuis quelques heures, le nouveau clip de Rosalía et Rauw Alejandro fait déjà parler de lui car la chanteuse y fait une grande annonce.

Rosalía et son compagnon et chanteur, Rauw Alejandro, ont sorti leur EP commun,"RR". Ensemble depuis 3 ans, ils proposent un projet composé de trois titres : "Beso", "Promise" et "Vampiro". Ces derniers font chacun le détail d’une année d’amour, comme on peut le lire dans le Huffingtonpost.

Ce vendredi 24 mars, les deux tourtereaux ont dévoilé le clip de "Beso", une compilation de vidéos intimes de la chanteuse catalane et du chanteur portoricain de plus de 3 minutes qui aboutit sur une grande nouvelle : Rosalía, en pleurs, montre une bague de fiançailles à la caméra.