Rosalía et Rauw Alejandro ont rompu, quelques mois après avoir annoncé leurs fiançailles dans le clip de "Beso"

C’est une annonce qui a choqué les fans. Mardi 25 juillet, le couple formé par Rosalía et Rauw Alejandro mettait un terme à leurs fiançailles après deux ans de relation, sans explication, si ce n’est qu’il y ait toujours de l’amour et du respect entre les deux, selon le site People.

Ils avaient annoncé en mars dernier leurs fiançailles via le clip vidéo du titre à succès "Beso". Leur relation était très médiatisée depuis septembre 2021, moment où ils ont affiché pour la première fois leur romance sur Instagram.

Des spéculations ont commencé à circuler sur les raisons de leur rupture. Certains internautes pensent que Rauw Alejandro aurait été infidèle, notamment avec une mannequin d’Instagram.

Des rumeurs auxquelles le principal intéressé a souhaité répondre en story Instagram le mercredi 26 juillet en affirmant que les fiançailles avaient été rompues il y a quelques mois. "Il y a des milliers de problèmes qui peuvent causer une rupture. Mais dans notre cas, ce n’était pas la faute d’une tierce personne, ni d’une infidélité " a-t-il publié sur les réseaux.

Il réfute les accusations de tromperie sans entrer dans les détails de la séparation.

"Pendant toutes ces années, tu as fait partie de mes réalisations professionnelles, ainsi que de tous les moments heureux que j’ai vécus dans notre couple. Je n’ai jamais imaginé devoir faire une déclaration publique sur ce sujet très privé pour moi", commence le chanteur. "Pendant que j’assimile tout cela, des allégations publiques erronées sont apparues, et par respect pour elle, pour nos familles et pour tout ce que nous avons vécu, je ne pouvais pas rester silencieux et continuer à voir comment ils essaient de détruire l’histoire d’amour la plus réelle que Dieu m’a permis de vivre. Sans plus attendre, à mes fans, je vous aime beaucoup, merci d’être là. Sincèrement, Raul ", signe-t-il de son vrai nom.