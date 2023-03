Rosalía et Rauw Alejandro dévoilent l’EP 'RR' et annoncent leurs fiançailles

Un EP enregistré du côté des nouveaux studios de Rue Boyer à Paris, ouverts fin 2022 et dont Rosalía fut l’une des premières utilisatrices, plus ou moins en même temps qu'une certaine Little Simz qui y a enregistré la majorité de son album No Thank You. Pour la production, Rauw Alejandro et elle se sont entourés du maître absolu Noah Goldstein, qui avait déjà produit l’album Motomami en 2022 et qui est surtout derrière certains des plus grands succès des années 2010, comme My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Yeezus ou The Life of Pablo de Kanye West, Blonde de Frank Ocean, More Life de Drake, Magdalene de Fka Twigs ou encore Rodeo de Travis Scott, entre autres. Difficile de faire mieux en termes d’assurance qualité.