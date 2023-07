Rosalìa confirme son statut de reine pop à Rock Werchter (et déclare son amour pour les Marolles)

Olé ! La fièvre flamenco de la nouvelle madone de la pop a régné sur le grand chapiteau bondé de Werchter, pour un instant de haut vol qui a mis tout le monde d’accord.

C’était la grande question de la journée : Rosalìa, dans une tente ? Aucun doute : l’artiste catalane a clairement les épaules et la vision d’une tête d’affiche, comme l’a prouvé son embrasement scénique à Forest National en décembre dernier. Et pourtant, ce n’est pas la Main Stage qu’elle a foulé, mais plutôt The Barn, qui malgré son impressionnante capacité de 20 000 personnes, semblait bien étroite pour la foule envieuse de traverser la tornade Rosalìa en ce dernier jour de festival, ultra sold out pour l’occasion. Mais pour les heureux mélomanes à l'intérieur, la bousculade en valait largement la peine.

L’artiste hispanophone tourne actuellement son dernier album Motomami, condensé de pop et de flamenco, qui convoque autant une modernité futuriste que la tradition la plus pure. Et son show estival, qu’elle avait précédemment joué au Coachella, est fait du même bois. La chanteuse s’y met en scène dans l'armure d’une femme forte et en pleine maîtrise de sa vision, qu’elle laisse s’exprimer en musique, mais pas que : le show délivrant autant de plaisir pour les oreilles que les yeux.