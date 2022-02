Rosa Rademakers, la première femme lauréate du prix Generet pour sa recherche sur une forme rare de démence

Le Prix Generet pour les Maladies Rares, doté d’un million d’euros et géré par la Fondation Roi Baudouin, vient d’être décerné à la généticienne anversoise Rosa Rademakers pour ses travaux de recherche consacrés aux formes de démence moins fréquentes. La Professeure Rosa Rademakers est la première femme lauréate du Prix Generet et aussi la plus jeune. Ses recherches tendent à améliorer la vie des patients atteints de démence.

La dégénérescence frontotemporale attaque les cellules du lobe frontal et du lobe temporal (latéral) du cerveau. Cette forme de démence peut survenir à un âge relativement jeune, souvent vers quarante ou cinquante ans. La maladie est incurable et les patients décèdent généralement dans les dix ans suivant le diagnostic. L’impact de cette pathologie sur les patients et leur entourage est donc immense. Environ 1 personne sur 5000 vit avec cette forme de démence.