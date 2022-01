On apprend la mort de Rosa Lee Hawkins du groupe féminin The Dixie Cups.

Elle avait 76 ans et décède d’une hémorragie interne survenue pendant une intervention chirurgicale.

Avec sa sœur aînée Barbara Ann et sa cousine Joan Marie Johnson, Rosa Lee et les Dixie Cups avaient détrôné " Love Me Do " des Beatles dans le Billboard Hot 100 top en 1964 avec " Chapel Of Love ", qui sera leur plus grand hit.