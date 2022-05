Rosa Bonheur, 1898 : "Je n’ai jamais consenti à aliéner ma liberté sous aucun prétexte"

Si J’ai l’énergie d’une lionne dans un corps d’oiseau est bien une œuvre romanesque, Patricia Bouchenot-Déchin a mis toutefois un point d’honneur "à ne pas raconter n’importe quoi". Ainsi, l’écriture a été précédée d’une enquête rigoureuse sur la vie de cette peintre exceptionnelle, première femme artiste à avoir été décoré de la Légion d’honneur ! Patricia Bouchenot-Déchin a plongé dans sa correspondance (le titre "J’ai l’énergie d’une lionne dans un corps d’oiseau" est issu d’une lettre de Rosa adressée à l’un de ses frères) mais aussi dans ses Mémoires. Si cette source est essentielle, Patricia Bouchenot-Déchin invite cependant le lecteur à rester prudent car ces Mémoires sont, comme tout souvenir, imprécis et estompés par le passage du temps.

Il s’agit de souvenirs partiels de Rosa, partagés à la fin de sa vie, pour des raisons précises, interrompus par sa mort, confiés à Anna Klumpke, une Américaine qui les a transcrits en intégrant ses propres souvenirs.

Patricia Bouchenot-Déchin a également eu accès à des informations de première main sur l’environnement de la peintre puisqu’elle a côtoyé le château et le domaine où celle-ci a vécu. Acquis par l’artiste en 1860, Rosa Bonheur y passera les quarante dernières années de sa vie. Entourée de son immense ménagerie (300 à 400 bêtes dont quatre lions, des troupeaux entiers de moutons, un cerf, des chevaux, etc.), elle y vit avec ses deux compagnes : d’abord Nathalie Micas jusqu’à sa mort en 1889 puis Anna Klumpke dans la dernière année de sa vie. C’est d’ailleurs cette dernière qui va en hériter, Rosa Bonheur l’ayant désignée comme son héritière et légataire universelle, comme Nathalie Micas avant elle. Le château est resté dans la famille Klumpke-Dejerine-Sorrel jusqu’en 2017. Ils ont préservé le domaine avec une immense dévotion, ouvrant l’atelier de Rosa au public afin de faire vivre la mémoire de l’illustre peintre. Depuis le 9 mars, le Château accueille une exposition consacrée aux œuvres disparues de Rosa Bonheur, heureusement photographiées par Anna Klumpke avant leur mise en vente. À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux, le musée des Beaux-Arts de sa ville natale et le musée d’Orsay à Paris organisent une importante rétrospective de son œuvre. Celle-ci s’ouvrira le 18 mai à Bordeaux avant de prendre ses quartiers d’hiver à Orsay, dès le 17 octobre. Près de 200 œuvres – peintures, arts graphiques, sculptures, photographies et documents – issues des plus prestigieuses collections publiques et privées d’Europe et des États-Unis, seront livrés aux yeux du public lors de cet évènement de taille, première rétrospective consacrée à l’artiste depuis celle présentée en 1997 à Bordeaux, Barbizon et New York. De quoi découvrir, ou redécouvrir pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, le travail de cette artiste majeure dont les préoccupations sont résolument contemporaines !