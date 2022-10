Le rendez-vous de la semaine, c’est au Cirque Royal ce 19 octobre, pour découvrir Rori sur scène !

" Docteur " est la chanson dont elle est la plus fière à ce jour, et qui présage un premier EP passionnant. Rori vient de la région liégeoise, où elle a commencé à faire de la bonne musique à l’âge de 16 ans, dans le groupe Beffroi. A 24 ans, Rori est aujourd’hui sacrément au point. Un gros univers, un cerveau très performant, du son qui pêche et des chansons balèzes pour un concert de feu!