Rori nous offre une reprise tout en douceur d’Henri Salvador avec "Paname à La Havane"

C'est un magnifique voyage entre Paris et La Havane que nous propose la chanteuse Rori dans Le 8/9 sur VivaCité et La Une. Une reprise d'Henri Salvador qui a ensoleillé le plateau à réécouter sans se priver.

"J'avais un peu peur car c’est un monument, mais je trouvais que ce titre faisait très vacances. Je me suis dit que ça ferait peut-être du bien à tout le monde ce moment calme" explique la chanteuse au micro de Thibaut Roland.

Rori nous a ensuite proposé une version acoustique de son titre qui cartonne en ce moment, "Docteur". Chanson qui a donné un véritable coup d'accélérateur à la carrière de la jeune chanteuse de 25 ans. C'est également le titre dont elle dit être la plus fière, sur lequel elle a réussi à exprimer qui elle est et à mettre des mots sur des troubles mentaux comme la dépression. Un exercice thérapeutique qu'elle espère tout aussi bénéfique pour son public : "Si ça peut aider juste pendant 3 minutes une personne qui se dira 'on me comprend', ça me fait très plaisir car c'est quelque chose que j'ai retrouvé avec d'autres artistes. Si j'ai la chance de procurer ça à quelqu'un, c'est gagné".

Rori reviendra à la rentrée avec un nouveau single extrait de son futur EP. En attendant, vous pouvez la retrouver en concert :