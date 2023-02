Rori interprète en live sa chanson "Ma place" pour la sortie de son EP "Ma saison en enfer"

Rori était l’invitée du 8/9 pour son premier EP, Ma saison en enfer. Elle a également interprété en direct une version accompagnée à la guitare de son titre à succès Ma Place, qui fait partie de l’EP.

On l’a notamment découverte avec Docteur il y a quelques mois. Il s’est passé beaucoup de choses depuis, et on a même pu voir sa photo affichée à Times Square à New-York dans le cadre de la playlist Equal de Spotify.

Aujourd’hui c’est son premier EP qu’elle nous présente, qui contient entre autres les morceaux Docteur et Ma Place. Un EP qui était déjà pratiquement prêt depuis longtemps, mais qui aura demandé beaucoup de boulot. "J’ai eu bien le temps de me préparer, et aussi de préparer tout ce qui est clip et visuels", raconte Rori.

En plus de l’EP Ma saison en enfer, on pourra également retrouver Rori sur de nombreuses scènes à venir. On sait déjà qu’elle sera aux Francofolies de Spa le 20 juillet et au festival Les Solidarités le 26 août à Namur.