Rori interprète en live le titre "This is me", de la BO du film "Camp Rock"

Rori était l’invitée du 8/9 pour nous parler de sa saison des festivals, avant d’interpréter sa version la chanson This is me, issue de la bande originale du film Camp Rock.

Il s’est passé beaucoup de choses pour Rori ces derniers mois : après la sortie de son premier EP Ma saison en enfer qui contenait entre autres les succès Docteur et Ma place, elle a vu son titre de 2019 C’est la vie repris pour le générique de la série Trentenaires diffusée sur Tipik et sur Auvio.

J’étais très contente d’avoir la proposition, je ne m’attendais pas à ce que cette chanson ait encore une vie.

Les prochains mois seront tout aussi chargés pour Rori, puisqu’elle enchaînera les festivals pendant l’été avec de nombreuses dates, avant un concert en novembre à l’Ancienne Belgique.

En attendant, elle nous interprète This is me, un titre de la bande originale du film Camp Rock.

Voici les dates à venir sur scène pour Rori :

7/7 : Baudet’Sival à Bertrix

20/7 : Francofolies de Spa

29/7 : Les Gens d’Ere à Tournai

6/8 : Ronquières Festival

26/8 : Solidarités à Namur

7/11 : Ancienne Belgique à Bruxelles