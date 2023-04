RORI et Colt, musique et jeux vidéo sur Twitch

Colt, c’est le nouveau nom du duo Coline et Toitoine, né il y a quelques années et ayant déjà connu un premier succès avec des titres comme Write a song et Break up with your Cellphone. Coline avait également prêté sa voix au titre What I desire du groupe belge Calomny, et son clip participatif qui avait rythmé le confinement.