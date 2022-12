RORI envoûte la place de Bertrix en présentant ses nouvelles chansons à Viva for Life !

Interrogée sur son regard sur la précarité, RORI confie : "C’est quand même dingue tous ces chiffres, surtout qu’on est Belgique, c’est quand même un pays qui est civilisé… Se dire que c’est encore possible en 2022, se dire qu’il y a des enfants qui manquent d’énormément de choses, qui ont du mal à se développer correctement, et qui ressentent déjà du stress et de l’anxiété aussi jeunes… c’est quelque chose qui me paraît impossible et pourtant c’est très très très possible et beaucoup trop commun."

"Il y a beaucoup de gens encore qui ne se rendent pas compte que tout le monde n’a pas les mêmes chances et c’est bien qu’il y ait des événements comme Viva for Life, comme ça, on se réveille un peu !"