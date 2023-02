« Room With A View », une fenêtre sur la brutalité du monde au Théâtre National

Le spectacle nous place aux avant-postes d’un monde brutal et vacillant à l’intérieur duquel la violence s’exprime sans détour. Scènes de viol, provocations, mises à tabac, meurtres, le pan le plus sombre de l’âme humaine est évoqué par les mouvements des 18 danseurs dans un décor hyperréaliste qui reconstitue l’univers d’une carrière de marbre blanc. Les duos physiques alternent avec les pièces de groupe. La colère et la violence s’expriment au milieu des gravats dans un éventail de pulsions primaires et d’individualités.

" On voulait parler de collapsologie. On sentait que le monde s'effritait et qu'il y avait aussi des effondrement positif. [...] Ce n’est pas notre spectacle qui est violent, c’est le monde dans lequel on vit qui est violent. "

Jonathan Debrouwer du Collectif (La)Horde.