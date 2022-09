Room With a View de RONE

Ce 5ème album de Rone est un véritable tournant dans la carrière de l’artiste français.

À partir donc d’une carte blanche proposée par le Théâtre du Châtelet à Paris, Rone a conçu cet album autour d’un spectacle mis en scène et chorégraphié par le collectif (LA) HORDE, avec les danseurs du Ballet national de Marseille . Ensemble, ils explorent les rapports physiques que nous entretenons au groupe et à l’environnement. Au-delà d’une performance musicale, l’ensemble de la troupe dévoile la beauté et la force de la fête dans un contexte de chaos sociétal.

Cette nouvelle forme de collaboration a permis à Rone d’explorer ce qu’il y avait de plus sincère et de plus profond dans sa musique.

Nourri des débats autour de la collapsologie et du changement climatique, Room With A View donne matière à penser l’une des plus grandes urgences de l’humanité.

Rone éclaire ce qui fait sa signature d’une nouvelle lumière, contentant aussi bien ses fans de la première heure que les amateurs d’electronica. La magie à laquelle nous a habitué Rone continue à faire effet à travers ses compositions célestes et aériennes que sont " Lucid Dream " qui ouvre le bal mais également " La Marbrerie " et " Gingko Balboa ". Tantôt ambient (" Sophora Japonica ", " Liminal Space ") tantôt deep house (" Nouveau Monde ", " Esperanza "), Rone arrive à redonner du baume au cœur et de l’espoir à parmi les temps sombres actuels.

Tout va dans le sens d’une écoute aventureuse et stimulante.